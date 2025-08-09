مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از کشف آثار ۵۰۰ هزار ساله در دق جزیره آیسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: این کشف می‌تواند فصل تازه‌ای در شناخت تاریخ بشر در فلات ایران بگشاید.

برآبادی افزود: این محوطه با وسعت بیش از ۳۰۰ هکتار، حاوی آثار دوره پارینه‌سنگی میانی با قدمتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار سال و پارینه‌سنگی قدیم با قدمتی بیش از ۵۰۰ هزار سال است.

وی گفت: در محوطه تاریخی دق جزیره آیسک که یک محوطه دارای آثار پارینه سنگی است، کار کاوش و لایه نگاری انجام شده است.

صدرایی، سرپرست تیم مطالعاتی از کشف صنعت آشولی یا همان تبر‌های دستی پانصد هزار ساله خبر داد و گفت: این نخستین شناسایی این صنعت در شرق ایران است.

به گفته مسئول تیم کاوش در این محوطه، چیزی که تا کنون به دست آمده نشان دهنده آثار از اواسط پارینه سنگی قدیمی یعنی حدود ۵۰۰۰۰۰ سال قبل ما صنایعی داریم که به عنوان صنعت آشوری (ساخته تبر دستی) که برای نخستین بار در شرق ایران شناسایی شده است.

نصیری، نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد هم در بازدید از این محوطه گفت: این میراث باید به‌عنوان بخشی از هویت و تمدن خراسان جنوبی حفظ و در معرض دید گردشگران قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان افزود: امیدواریم با بررسی نتایج وداده‌های کاوش وانجام کار‌های تحقیقاتی در آینده بتوانیم این قدمت و این سنگ‌هایی که شناسایی شده‌اند را به عنوان تاریخ هویت وتمدن شهرستان و حوزه انتخابیه و استان خراسان جنوبی در معرض دید گردشگران قرار دهیم.

محوطه دق جزیره در جنوب‌غربی آیسک، شهرستان سرایان، واقع شده و با طول ۴۰ و عرض ۲۰ کیلومتر، بزرگ‌ترین محوطه پارینه‌سنگی شرق ایران محسوب می‌شود.