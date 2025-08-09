برررسی ۳۵۰ پرونده ارزشیابی هنرمندان کشور
نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور گفت: ۳۵۰ پرونده هنرمندان کشور در ۶ ماه گذشته بررسی شد و حدود ۱۵ درصد از این افراد موفق به کسب نشان درجه یک هنری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ابوالفضل صادقی نژاد روز شنبه در جلسه با هنرمندان و فعالان فرهنگی لرستان با اشاره به آییننامههای موجود افزود: ارزشیابی هنرمندان بر اساس استمرار فعالیت و تولید اثر هنری انجام میشود و صرف داشتن سابقه، بدون فعالیت مستمر، نمیتواند ملاک اصلی باشد.
وی با تاکید بر اینکه افراد فاقد فعالیت مستمر، امکان ارزشیابی و کسب درجه هنری را ندارند با اشاره به پنج درجه تعیین شده در نظام ارزشیابی گفت: این درجات معادل مدارک تحصیلی نیستند و صرفا میزان تخصص و تجربه هنرمند را میسنجند.
وی تاکید کرد: فرآیند ارزیابی با دقت نظر فراوان توسط کمیتههای تخصصی انجام میشود و حضور شخص دبیر شورا در این کمیتهها باعث افزایش نظارت و کیفیت ارزیابیها شده است.
صادقی نژاد تاکید کرد: رای کمیته تخصصی مشورتی است و رای نهایی در شورای نهایی صادر میشود که این شورا شامل کارشناسان خبره و افراد متخصص است که به صورت جمعی و بر اساس معیارهای مشخص، به ارزیابی آثار و تعیین درجه هنری میپردازند.
وی با تاکید بر دقت نظر و رعایت عدالت در این فرآیند گفت: در صورت مشاهده نواقص یا ضعف در آثار، تذکرات لازم داده میشود و درجهای به صورت غیرمنصفانه صادر نخواهد شد.
صادقی نژاد همچنین تصریح کرد: این شورا از ورود سلیقههای شخصی به روند ارزشیابی جلوگیری می کند همچنین افرادی که درجه دریافت میکنند، میتوانند از مزایایی مانند عضویت در هیات علمی دانشگاه بهرهمند شوند.
دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان تاکید کرد: دغدغه اصلی این شورا حمایت از هنرمندان واقعی و دارای فعالیت مستمر است و هدف از این فعالیتها حفظ کرامت و منزلت هنرمندان کشور می باشد.
صادقی نژاد اظهار کرد: با پیگیریهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی مدیران و کارشناسان، روند بررسی پروندهها تسریع شده و تلاش می شود با جدیت و دقت بیشتر ادامه یابد همچنین هرگونه ابهام و سوال هنرمندان با پاسخگویی مستقیم شورای ارزشیابی رفع خواهد شد.