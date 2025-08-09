به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در کارگاه آموزشی و توانمندسازی کارشناسان طرح جهش تولید در دیمزارها گفت: ۴۷ هزار کشاورز استان در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها و در ۱۵۵ هزار قطعه زمین دیم، زیر نظر کارشناسان اقدام به کشت محصولات مورد نظر کرده‌اند.

علی دیانتی افزود: رعایت تاریخ و تراکم کاشت یکی از کارآمدترین راهکارهای افزایش عملکرد در مزارع دیم است و تفاوت معنادار عملکرد بین مزارعی که این اصول را رعایت کرده‌اند و مزارعی که به آن بی‌توجه بوده‌اند، وجود دارد.

دیانتی، با قدردانی از نقش مسئولان مراکز و کارشناسان پهنه بخش خصوصی و دولتی، ابراز امیدواری کرد با رعایت تغذیه بهینه با زمانبندی مناسب، کشت عمود بر شیب، یکجا زراعی، رعایت تناوب زراعی غلات با انواع علوفه‌ها، حبوبات دیم، دانه‌های روغنی و گیاهان دارویی و تبدیل آیش زرد به سبز و استفاده از بذور گواهی‌شده و ارقام مناسب متناسب با اقلیم‌های مختلف افزایش تولید و پایداری آن در دیمزارها محقق شود.

وی، با اشاره به اهمیت مکانیزاسیون مناسب به منظور ارتقاء توان مکانیکی کشاورزان در مناطق دیم‌خیز اظهارکرد: با گفتگوهای انجام شده مشکل پرداخت تسهیلات برای جذب ادوات مختص دیمزارها در سال زراعی آینده رفع می‌شود؛ بنابراین لازم است شهرستانهایی که ضریب مکانیزاسیون آنها در بخش دیم پایین است تلاش خود را جهت معرفی کشاورزان واجد شرایط به کار گیرند.

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: کشاورزانی که اصول و روشهای علمی کشت را به کار گرفته‌اند، توانسته‌اند به عملکرد مطلوب و قابل قبولی دست یابند.