پنجمین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی پاییز ۱۴۰۴ با محوریت «کودکی در عصر فناوری‌های نوین دیجیتال» برگزار می‌شود و پژوهشگران تا ۳۱ شهریور فرصت دارند ایده‌های خود را به این رویداد ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای کتاب کودک با انتشار فراخوانی از متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان دعوت کرده است تا برای شرکت در پنجمین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی، چکیده‌های تفصیلی خود را ارسال کنند. این همایش پاییز ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

تمرکز این رویداد بر بررسی رابطه ادبیات کودک و مفهوم کودکی با فناوری‌های نوین دیجیتال است؛ از جمله هوش مصنوعی، متاورس، بازی‌های دیجیتال، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، کتاب‌های تعاملی، داستان‌گویی دیجیتال، امنیت دیجیتال و کتابخانه‌های الکترونیک.

چکیده‌های ارسالی باید حدود ۳۰۰ کلمه و شامل عنوان و موضوع محوری، روش‌شناسی، یافته‌ها و کلمات کلیدی باشند. مهلت ارسال آثار تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ تعیین شده است.