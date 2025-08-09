صالح اباذری، ملیپوش کاراته استان مرکزی، با پیروزی مقابل رنکینگ یک جهان و کسب مدال در بازیهای جهانی ۲۰۲۵، برای نخستینبار نام استان مرکزی را در این رقابتهای معتبر بینالمللی ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این ورزشکار وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته ایران پس از پیروزی ۴ بر ۳ برابر ادوارد ساگیلیان از آمریکا، شکست ۳ بر ۲ مقابل ژای آنگ از چین و تساوی ۲ بر ۲ برابر طاها طارق محمود از مصر، با یک برد و یک تساوی بهعنوان نفر دوم گروه راهی نیمهنهایی شد.
اباذری در این مرحله برابر ریضوان تالیبوف از اوکراین ۴ بر صفر مغلوب شد، اما در دیدار ردهبندی با پیروزی ۶ بر ۴ مقابل طاها طارق محمود از مصر، مدال برنز را بر گردن آویخت.
اباذری با پیروزی مقابل طاهاطارق محمود قهرمان پرآوازه و رنک شماره یک جهان از مصر، برای نخستینبار استان مرکزی را در ادوار برگزاری بازیهای جهانی صاحب مدال برنز کرد.
بازیهای جهانی ۲۰۲۵ به میزبانی چین و در شهر چنگدو برگزار میشود و کاروان ورزشی کشورمان در رشتههای مختلف در این رویداد معتبر شرکت کرده است.
این ورزشکار اراکی تنها ورزشکار کاراته ایران در بخش آقایان است که موفق به کسب سهمیه حضور در این رقابتها شده است.
این رویداد معتبر تحت نظر کمیته بینالمللی المپیک برگزار میشود و به عنوان المپیک رشتههای غیرالمپیکی شناخته میشود.