به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حدنگاری (کاداستر) ۷۷ درصد از اراضی کشاورزی کشور خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در جهت تثبیت مالکیت و حل مشکلات مردم دانست.

بابایی اظهار داشت: تاکنون حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار قطعه زمین کشاورزی معادل ۷۷ درصد از کل اراضی، حدنگاری شده است.

وی با اشاره به اجرای قانون حدنگاری از سال ۱۳۹۳ و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود که اقدامات قابل توجهی در این مدت برای تثبیت مالکیت و صدور اسناد در مناطق شهری و روستایی، به ویژه در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر، انجام شده است.

بابایی در ادامه از یک خبر امیدوارکننده برای مالکان اراضی شهری پرده برداشت.

وی تصریح کرد: با اصلاح ماده‌ای در قانون که پیشتر الزام به احداث ساختمان در اراضی شهری را برای صدور سند ضروری می‌دانست، اکنون امکان صدور سند برای اراضی داخل محدوده شهر، در صورت نبود معارض و وجود سابقه مالکیت، فراهم خواهد شد.

به گفته وی، این اصلاحیه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و پس از تصویب نهایی، روند صدور سند برای زمین‌ها و املاک شهری به شکل چشمگیری تسهیل خواهد شد. این تغییر قانونی، بسیاری از مالکان اراضی شهری را که به دلیل نداشتن اعیانی و محدودیت‌های قانونی تاکنون موفق به دریافت سند نشده بودند، منتفع خواهد ساخت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برآورد کرد که بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون قطعه زمین و ملک قولنامه‌ای در بافت‌های شهری وجود دارد که با اجرای این قانون، مسیر صدور سند برای آنها هموار می‌شود. وی تأکید کرد که واحد‌های ثبتی کشور آمادگی کامل برای صدور این اسناد را دارند و این اقدام می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات مالکیت و نارضایتی‌های مردمی را برطرف کند.

بابایی در پایان خاطرنشان کرد که برای تسهیل امور مردم و استفاده مؤثر از ظرفیت بخش خصوصی، آیین‌نامه‌های مربوط به قانون الزام تدوین شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. این آیین‌نامه‌ها با بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی، سرعت صدور اسناد را افزایش داده و در معاملات قضایی نیز نقش قابل توجهی ایفا خواهند کرد.