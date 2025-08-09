پخش زنده
در این شهرستان ۸ موکب مردمی در مسیر زوار برپا شده که تا ۳ روز پس از اربعین حسینی از زائران پذیرایی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ یکی از خیرینی که هر سال این وقت ها در موکب شهدای شهرستان آبدانان مستقر می شود ، آقای حسینی است که زندگیش را در طبق اخلاص گذاشته و با پذیرایی از زوار، دین خود را به امام حسین ادا می کند.
وی هر سال عهده دار ۵ روز از هزینه پذیرایی موکب شهدای آبدانان می شود و با وعدههای غذایی و شربت و چای به استقبال زائران میرود.
کباب داغ و نان داغ از وعدههای غذایی آقای حسینی و خانواده اش در پذیرایی از زائران است.