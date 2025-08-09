به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مراد ناصری با اعلام این خبر گفت:این ۴۰ موکب از ماه های قبل برای پذیرایی و اسکان زائران اربعین حسینی در شهرستان برپا شده اند.

وی با اشاره به اینکه موکب ها با امکانات و تجهیزات کامل به زائران عتبات عالیات خدمات پذیرایی و اسکان ارائه می دهند خاطرنشان کرد:تاکنون قریب به ۳۲ هزار زائر اربعین حسینی در موکب های کوهدشت پذیرایی و اسکان داده شده و به سمت کربلای معلی حرکت کرده اند.