پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجانغربی گفت: ضعف در عملکرد تأسیسات تصفیه فاضلاب، یک تهدید جدی برای محیط زیست است و دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجانغربی به همراه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و جمعی از مسئولان استانی، از تصفیهخانههای فاضلاب شهری ارومیه، فاز یک و دو شهرک صنعتی ارومیه بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی وضعیت عملکرد تصفیهخانهها، کیفیت پساب خروجی، و میزان انطباق فعالیتها با ضوابط و استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد. در جریان این بازدید میدانی، یکی از چالشهای اصلی مطرحشده، عدم تناسب ظرفیت تصفیهخانهها با حجم بالای فاضلاب ورودی بود؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند منجر به آلودگی منابع آبی و آسیب به سلامت محیط زیست منطقه شود.
دادستان مرکز استان در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی و سلامت عمومی، اظهار کرد: ضعف در عملکرد تأسیسات تصفیه فاضلاب، یک تهدید جدی برای محیط زیست است و دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
مجیدی بر لزوم اصلاح سریع زیرساختها، ارتقای فناوریهای تصفیه و افزایش ظرفیت عملیاتی تصفیهخانهها تأکید کرد و افزود: «پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی، تنها با همکاری همهجانبه نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی امکانپذیر است.»
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی نیز در این بازدید اعلام کرد: پایشهای میدانی بهصورت منظم در سطح استان ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با استانداردهای زیستمحیطی، اخطاریههای قانونی صادر شده و اقدامات لازم طبق مقررات انجام خواهد گرفت.
در ادامه این بازدید، نشستی با حضور مسئولان استانی برای بررسی ابعاد فنی و مدیریتی چالشهای موجود برگزار شد. در این نشست، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ارومیه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه، رئیس جهاد کشاورزی ارومیه، جانشین فرمانده انتظامی ارومیه، معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان و نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان حضور داشتند و بر هماهنگی بیشتر دستگاهها برای ارتقاء زیرساختهای زیستمحیطی تأکید شد.
اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی اعلام کرد روند نظارت و پیگیری بر عملکرد تصفیهخانهها با جدیت ادامه دارد و هرگونه تخطی از ضوابط قانونی، با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.