به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق هزار و ۱۰۰ ثوب انواع پوشاک مردانه به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مثبته گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط پوشاک کشف شده به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.