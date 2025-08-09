پخش زنده
با هدف تسریع طرحهای عمرانی و خدماتی در شهرستان سلماس ۲۸۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نخستین جلسه کمیته برنامهریزی و توسعه شهرستان سلماس با حضور فرماندار، مسئولان استانی و شهرستان، و دبیر کمیته برنامهریزی شهر برگزار و راهکارهای بهبود زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و تسریع اجرای پروژههای عمرانی بررسی شد.
در این نشست، علی علائی فرماندار سلماس بر لزوم هماهنگی همه دستگاههای اجرایی برای پیشبرد اهداف توسعهای تأکید کرد و خواستار صرف اعتبارات دریافتی در کوتاهترین زمان ممکن و با کیفیت مطلوب شد.
وی با اشاره به تخصیص اعتبارات سهماهه نخست سال افزود: با وجود محدود بودن منابع، باید با مدیریت صحیح، این اعتبارات را در مسیر توسعه بهکار گرفت.
حاج حسنی، دبیر کمیته برنامهریزی شهر و رئیس تلفیق بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانغربی،نیز در این جلسه از تخصیص ۲۸۴ میلیارد تومان اعتبار به سلماس در ابتدای سال خبر داد و گفت: این اعتبارات با پیگیری فرماندار و توجه ویژه به شهرستان، میتواند در تسریع طرح های عمرانی و خدماتی مؤثر باشد.