به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در پیام استاندار کردستان برای درگذشت دانشمند نامی استان آمده است: با نهایت تألم و تأسف، درگذشت استاد فرهیخته و اندیشمند فقید، زنده‌یاد عبدالحمید حیرت سجادی، از مفاخر فرهنگی، علمی و مردمی استان کردستان، موجب اندوه عمیق جامعه فرهیختگان، اهالی قلم و فرهنگ‌دوستان این دیار شد.

اینجانب، این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، فرهیختگان استان، جامعه علمی، فرهنگی و آموزشی، به‌ویژه مردم شریف و فرهنگ‌دوست سنندج تسلیت عرض و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

عبدالحمید حیرت سجادی، نویسنده و پژوهشگر برجسته کردستانی، روز جمعه در سن ۹۶ سالگی درگذشت. وی بیش از شش دهه در حوزه تاریخ، ادبیات فارسی و فرهنگ کردی فعالیت داشت و آثاری همچون «تأثیر قرآن بر نظم فارسی»، «شاعران کرد پارسی‌گو»، «پند پیشینیان در کردی با مشابه فارسی»، «گلزار شاعران کردستان»، «تاریخ آموزش و پرورش کردستان» و «ایلات و عشایر کردستان» را از خود به یادگار گذاشت.

پیکر این دانشمند نامدار کردستانی روز گذشته در قطعه یک بهشت محمدی سنندج آرام گرفت.