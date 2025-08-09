پخش زنده
۹ هزار میلیارد ریال پرونده قاچاق کالا و ارز، از ابتدای امسال تا پایان تیرماه در خراسان رضوی تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در سفر به مرز دوغارون و بازدید از روند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی گفت: فرآوردههای نفتی به ویژه گازوئیل، مواد غذایی، سیگار، تلفن همراه و دستگاههای ماینر ارز دیجیتال، بیشترین پروندههای تشکیل شده در حوزه قاچاق کالا و ارز این استان را تشکیل میدهد.
سیدمرتضی مدنی ارزش این کالاها را دو و نیم برابر مدت مشابه پارسال ذکر کرد و افزود: در این مدت سه هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در خراسان رضوی تشکیل شده که نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل، چهار درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه شعبه گلوگاه قاچاق کالا و ارز مرز دوغارون به لحاظ حجم رسیدگی به پروندههای این حوزه در استان، رتبه نخست را دارد، گفت: از ابتدای سال تا اول مردادماه، برای متخلفان حوزه قاچاق کالا و ارز، ۸۸۶ میلیارد ریال در شعبه گذرگاه رسمی دوغارون تشکیل پرونده شده است.
مدنی افزود: این میزان محکومیت در قالب ۹۰۰ پرونده تعزیراتی تشکیل شده که شامل سوخت و انواع فرآوردههای نفتی، مواد غذایی و ارز است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: امسال به ۹۵ درصد پروندههای حوزه قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی رسیدگی شده است.
وی اضافه کرد: استقرار نمایندگی سازمان اموال تملیکی در معبر دوغارون، نقش زیادی در رشد کشفیات کالاهای ممنوعه و برخورد با قاچاق کالا در راستای حمایت از تولید ملی دارد.
مدنی به بزرگترین پرونده تخلف قاچاق کالای امسال اشاره کرد و گفت: قاچاق طلا به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال بزرگترین پرونده این حوزه بوده که در معبر دوغارون ثبت شده است.