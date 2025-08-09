به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون ابری تا نیمه ابری است گفت: با نفوذ جریانات کم و بیش ناپایدار دمای هوا در استان ۲ تا ۴ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

محمد دادرس با بیان اینکه این کاهش دما تا پایان هفته در استان ماندگار است افزود: در این مدت افزایش ابر ، رگبار باران و رعد وبرق و بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: دریای خزر با ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر تا یک متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریایی نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در شبانه روز گذشته اسب وونی تالش با دمای هوای ۱۷ درجه سلسیوس و لوشان با دمای هوای ۴۰ درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین شهر‌های گیلان بود.

محمد دادرس افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۰ درصد است.