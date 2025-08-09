\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u067e\u06a9\u0646\u060c\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0639\u0644\u0645\u06cc -\u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u00ab\u062e\u0631\u062f\u0645\u0646\u062f\u062a\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0631\u0628\u0627\u062a\u200c\u0647\u0627\u060c \u0647\u0648\u0634\u0645\u0646\u062f\u062a\u0631 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0646 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a\u00bb \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u067e\u0646\u062c \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0686\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n\n