به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «داریوش باقر جوان» مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه مرزی مهران مستقر هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امشب شمار آنها به ۷۰۰ دستگاه در پایانه برکت برسد.

وی تأکید کرد: این ناوگان به‌صورت شبانه‌روزی مشغول جابه‌جایی زائران به نقاط مختلف کشور است و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های خدمات‌رسان برقرار شده است.

همچنین سرهنگ «ابوالفضل کهزادی» رئیس پلیس راه استان ایلام نیز با اشاره به حجم بالای تردد در محور مهران – ایلام، از مسیر جایگزین ایلام – چوار – قلاجه به‌عنوان راه کمکی برای تسهیل رفت‌ و آمد خبر داد و عنوان کرد: تیم‌های راهداری و پلیس راه در این مسیر‌ها مستقر هستند تا امنیت و روانی تردد زائران را تضمین کنند.

گفتنی است پارکینگ‌های اصلی مهران نیز با ظرفیت کامل در حال ارائه خدمات هستند و بخشی از زائران با استفاده از سرویس‌های عمومی و شخصی در حال ترک منطقه‌اند.