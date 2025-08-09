پخش زنده
رئیسجمهور در سفرغیررسمی و یک روزه خود به آذربایجانغربی ازدریاچه ارومیه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ آقای پزشکیان در این سفر به همراه استاندار و جمعی از مسئولان ملی و استانی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت کنونی تراز آب، روند اجرای طرحهای احیای دریاچه و اقدامات صورتگرفته توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفت.
رئیسجمهور، سپس با شرکت در آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه ارومیه با مردم دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات آنها قرار گرفت.
آقای پزشکیان در ادامه از مرکز خدمات سرمایهگذاری آذربایجانغربی بازدید کرد و ضمن گفت و گو با مسئولان مرکز، از تلاشهای صورتگرفته برای ایجاد زیرساختهای مناسب در استان و فراهمسازی زمینه حضور فعال بخش خصوصی تقدیر کرده و خواستار ارتقای سطح خدمات مرکز و بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه در این حوزه شد.
جلسه شورای اداری استان هم با حضور رئیسجمهور تشکیل شد.
آقای پزشکیان در این جلسه بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیتهای بومی، تسریع روند اجرای طرحهای عمرانی نیمهتمام و ارتقای سطح خدمات عمومی تأکید کرد.