به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان گفت: در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان زنجان، ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور تکمیل پروژه پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان اختصاص یافت.

بیات منش با تأکید بر اهمیت این پروژه، آن را یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان در حوزه بهداشت و آموزش عالی دانست.

وی اظهار داشت: با تکمیل این پردیس، زیرساخت‌های آموزشی، خوابگاهی، اداری، ورزشی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به طور چشمگیری ارتقا خواهد یافت.

وی اظهار کرد: پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمینی به وسعت حدود ۸۰ هکتار در حال احداث بوده و قرار است خدمات خود را نه تنها به استان زنجان، بلکه به کل منطقه شمال‌غرب کشور ارائه دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان افزود: تکمیل این مجموعه، گام مهمی در توسعه خدمات سلامت و ارتقای سطح آموزش عالی پزشکی منطقه محسوب می‌شود و به بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

بیات منش خاطرنشان کرد: تصویب این اعتبار، نشان از عزم دولت برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی در مناطق مختلف کشور، به ویژه در استان‌هایی با پتانسیل بالای علمی و درمانی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به جزئیات بودجه مصوبات سفر رییس جمهور به استان، گفت: در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ همت) اعتبار برای طرح‌های عمرانی استان در این سفر تصویب شد که باید در سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و نهایت ۱۴۰۶ به سرانجام برسد.