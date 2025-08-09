پخش زنده
۷۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در جوار شهرکهای صنعتی اصفهان راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان گفت: طبق برنامه ریزیها قرار است،۷۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در جوار ۱۰ شهرک و نواحی صنعتی استان راه اندازی شود.
محمد جواد بگی با بیان اینکه به این منظور تفاهمنامهای بین شرکت شهرکهای صنعتی با شرکت برق منطقهای و شرکتهای توزیع برق استان و شهرستان اصفهان منعقد شده است، ادامه داد: با این اقدام تمامی دستگاههای اجرایی استان از مدار مصرف برق فصلی خارج خواهند شد و برق خود را به شکل تجدیدپذیر تامین خواهند کرد.
وی افزود:این شرکت با ۸۳ شهرک فعال، حدود ۲۰ شهرک در حال احداث و ۱۰ شرکت خصوصی، از بزرگترین شرکت شهرکهای صنعتی کشور از لحاظ فعالیت عمرانی و خدمات حمایتی از صنایع کوچک و متوسط و نیز تعداد صنایع مستقر در این شهرکها است.
۸۰ شهرک صنعتی مصوب در اصفهان وجود دارد که از این تعداد ۷۵ شهرک عملیاتی شده و در حال واگذاری است.
تاکنون ۵۰ درصد از شهرکهای صنعتی استان به ظرفیت نهایی