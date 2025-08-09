به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از اصحاب رسانه گفت: موافقت با تخصیص ۳ میلیارد تومان از محل بودجه جهت پرداخت حق‌السهم بیمه خبرنگاران رسانه‌های استانی تا پایان سال جاری و پیگیری رفع مشکل کد کارگاهی رسانه‌ها از جمله این اقدامات است.

وی با اشاره به سختی‌های شغل خبرنگاری، آن را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور دانست و عنوان کرد: خبرنگاران در بحران‌هایی مانند سیل، زلزله و جنگ پیشتاز هستند و گاه جان خود را فدا می‌کنند. شهید محمود صارمی که روز خبرنگار به نام او ثبت شده، نمونه بارز این فداکاری‌هاست.

استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت تقویت هویت خوزستانی به‌عنوان یکی از مولفه‌های توسعه نرم‌افزاری استان، خاطرنشان کرد: ما عضو یک خانواده پنج‌میلیون‌نفری به نام خوزستان هستیم و انسجام درونی میان خوزستانی‌ها می‌تواند موتور محرکه توسعه استان باشد.