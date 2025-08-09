پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور گفت: دشمن از گذشته دور بهدنبال تضعیف علمی کشور بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد تشکیل سازمان جهاددانشگاهی عصر امروز با حضور رئیس جمهور در دانشگاه فرهنگ و هنر تهران برگزار شد.
مسعود پزشکیان در این مراسم با اشاره به برنامه دشمن برای تضعیف علمی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمن سعی کرد با ترور دانشمندان و چهره های علمی، کشور را دچار مشکل کند.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه برای پیشرفت کشور به دو عامل دانشمندان و جهادگرانی با عزم راسخ برای ساخت کشور نیاز داریم، خاطرنشان کرد: باور دارم هر اتفاقی در کشور بهوسیله همین دانشمندان، علما و نخبگانی رقم میخورد که میخواهند کشور خود را بسازند.
علی منتظری، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی نیز در این مراسم با اشاره به تاریخچه تشکیل این نهاد علمی، گفت: جهاد دانشگاهی کار خود را با تکیه بر ایمان، تلاش بیوقفه و نگاه آیندهنگر آغاز کرد و امروز به مجموعهای کمنظیر در حوزههای علمی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و کارآفرینی تبدیل شده است.
در آیین گرامیداشت تشکیل سازمان جهاد دانشگاهی از شبکه یکتای دانشجویان ایران «شهر دانشجو» رونمایی شد؛ این شبکه، زیر نظر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و با هدف ساماندهی و توسعه فعالیتهای دانشجویی در چارچوب سیاستهای فرهنگی و آموزشی کشور فعالیت میکند.
همچنین اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی توسط جهاددانشگاهی الزهرا(س) و مرکز ملی نخستیسانان پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرد.
در این مراسم به خانواده دو شهید دانشمند، شهید طهرانچی و فقهی جایزه ملی اهدا شد.