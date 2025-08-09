پخش زنده
فرماندار و نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی امروز بمناسبت روز خبرنگار با خبرنگاران صدا وسیمای مرکز مهاباد دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه ملی در مهاباد، اعتمادسازی بین دولت و مردم را وظیفه نهادها و دستگاههای اجرایی عنوان کرد و بر نقش مهم صداوسیما در شکلگیری این اعتماد تأکید کرد.
محمدصادق امیر عشایری افزود: بار سنگین اعتمادسازی بین دولت و ملت بر دوش رسانه ملی قرار دارد.
سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم از تأثیر خبررسانی درست و صحیح و روایتگری صداوسیما از اقدامات نهادها و مسئولان گفت.
علی عیسی زاده، مدیرکل صدا و سیمای مرکز مهاباد نیز امید بخشی و پیگیری مشکلات مردم را از اولویتهای رسانه ملی عنوان کرد.
در پایان، مسئولان درد دل و مشکلات فعالان حوزه خبر صدا وسیمای مرکز مهاباد را شنیدند و برای حل آنها قول مساعد دادند.