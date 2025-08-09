به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه ملی در مهاباد، اعتمادسازی بین دولت و مردم را وظیفه نهادها و دستگاههای اجرایی عنوان کرد و بر نقش مهم صداوسیما در شکل‌گیری این اعتماد تأکید کرد.

محمدصادق امیر عشایری افزود: بار سنگین اعتمادسازی بین دولت و ملت بر دوش رسانه ملی قرار دارد.

سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم از تأثیر خبررسانی درست و صحیح و روایتگری صداوسیما از اقدامات نهادها و مسئولان گفت.

علی عیسی زاده، مدیرکل صدا و سیمای مرکز مهاباد نیز امید بخشی و پیگیری مشکلات مردم را از اولویتهای رسانه ملی عنوان کرد.

در پایان، مسئولان درد دل و مشکلات فعالان حوزه خبر صدا وسیمای مرکز مهاباد را شنیدند و برای حل آنها قول مساعد دادند.