به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم با بیان اینکه دارخوین طی سال‌های گذشته با عقب‌ماندگی‌های عمرانی مواجه بوده است، گفت: خوشبختانه اکنون با حمایت‌های دولت چهاردهم و پیگیری‌های مستمر نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی اعتبارات پروژه‌های عمرانی شهرداری دارخوین از محل عوارض آلایندگی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متوازن، مالیات بر ارزش افزوده و منابع داخلی شهرداری تأمین شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل عملیات زیرسازی و آسفالت معابر، احداث دو پارک در خیابان اصلی شهر، پروژه جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و دیگر پروژ‌های عمرانی در حال اجراست.

فرماندار شادگان خاطر نشان کرد: علاوه بر پروژه‌های عمرانی دارخوین هم‌اکنون حدود پنج پروژه بزرگ راه‌های روستایی در سطح شهرستان در حال اجراست و همچنین پروژه احداث بیمارستان شادگان و استخر شهید مجدمی نیز با حمایت نماینده شادگان در مراحل اجرایی قرار دارد.

مقدم اظهار کرد: امیدواریم با تلاش مستمر مسئولین و همراهی دستگاه‌های متولی پروژه‌های عمرانی شهرستان در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.