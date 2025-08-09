سه آتش سوزی در مراتع و زیستگاه‌های طبیعی خلخال، کوثر و سراب با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، آتش‌نشانی و همراهی گسترده اهالی، مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هاشم میرزانژاد، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: در سه منطقه از خلخال و همچنین در منطقه حفاظت‌شده دربند مشکول کوثر، آتش‌سوزی مهار شد که طی آن حدود ۲۰ هکتار از مراتع ملی، ۵ هکتار از باغات روستای شال و ۱۰ هکتار از مراتع دربند مشکول طعمه حریق شد.

در آذربایجان شرقی نیز حبیب محبعلی‌پور، رئیس اداره محیط زیست سراب از وقوع آتش‌سوزی گسترده در مراتع روستای آتمیان بخش مهربان خبر داد که با همکاری نیروهای مردمی و دستگاه‌های مرتبط پس از هفت ساعت مهار شد. این حریق حدود ۱۸۰ هکتار از مراتع خارج از محدوده منطقه حفاظت‌شده «یای قاری» را دربر گرفت.

مسئولان محیط زیست ضمن هشدار نسبت به خطرات بی‌احتیاطی در فصول گرم، از مردم خواستند در صورت مشاهده دود یا آتش، سریعاً مراتب را به ادارات منابع طبیعی و محیط زیست اطلاع دهند.

