پخش زنده
امروز: -
۱۴۵ دستگاه دوچرخه اشتراکی بایدو در بوستانهای بانوان شهر مشهد مستقر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد گفت: بانوان میتوانند از طریق نصب اپلیکیشن شهرمن بر روی گوشیهای تلفن همراه و ثبت نام در این اپلیکیشن، براحتی از این دوچرخهها در مسیرهای اختصاصی که در بوستانهای بانوان طراحی شده است، استفاده کنند.
حامد فیض الهی افزود: بانوان مشهدی میتوانند از دوچرخههای بایدو در یک ساعت اول به صورت رایگان و از ساعت دوم به بعد با ۹۰ درصد تخفیف استفاده کنند.
وی با اشاره به طرحهای تشویقی استفاده از دوچرخههای بایدو در بوستانهای بانوان، تاکید کرد: ثبت نام و بیمه در نرم افزار شهرمن به صورت رایگان توسط شهرداری مشهد انجام میشود.
به گفته او، ۱۱ بوستان بانوان شامل ارم، بهار، بهشت، مادر و کودک، ملت، وحدت، ریحانه، شهربانو وکیل آباد، شهربانو کوهسنگی، حجاب و نصرت، مجهز به دوچرخههای بایدو بوده و امکان استفاده دختران و بانوان مشهدی از رده سنی ۱۵ سال به بالا مقدور است.
مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد گفت: تأمین و استقرار دوچرخههای بایدو در بوستانهای بانوان با همکاری شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد انجام شده است.