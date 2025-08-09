مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان قم گفت: تا پایان امسال، ۱۷۰ مدرسه در قالب طرح جهادی شهید عجمیان نوسازی و زیبا سازی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان از نوسازی و زیبا سازی ۱۷۰ مدرسه در قالب طرح جهادی شهید عجمیان تا پایان امسال خبر داد.

سرهنگ علیرضا ایراندوست افزود: تاکنون ۱۵ مدرسه توسط نوجوانان و جوانان بسیجی، نوسازی و زیبا سازی شده است.

وی هدف از راه اندازی اردوی جهادی شهید عجمیان را بهبود وضعیت ظاهری و فیزیکی مدارس و ایجاد محیطی شاداب برای دانش‌آموزان برشمرد و گفت: این اردو‌ها با مشارکت گروه‌های جهادی، بسیج سازندگی و آموزش و پرورش برگزار می‌شود.