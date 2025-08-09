وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: میراث فرهنگی، بخشی از هویت ملی ما است که شخصیت و تبار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید رضا صالحی امیری عصر امروز در نشست با مدیران ،انجمن ها ،فعالین بخش خصوصی و اصحاب رسانه استان یزد گفت : یک میلیون اثر تاریخی در کشور شناسایی شده که فقط ۴۳ هزار مورد آن ثبت شده است و همه این آثار باید به عنوان تاریخ تمدن ایرانیان حفظ شود.

وی افزود : دلیل اینکه ما بر روی میراث فرهنگی توقف داریم و یزد در کانون توجه ما قرار دارد به این دلیل است که میراث ما ، هویت ماست که شخصیت و تبار دارد .

وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گفت : امروز در شهرهای میبد و تفت بازدیدهایی داشتیم و به اماکنی رفتیم که با ما سخن می گفت و شهر یزد به تنهایی ۷۰۰ هکتار بافت تاریخی دارد و همین مقدار نیز در شهرستان های دیگر استان وجود دارد .

صالحی امیری افزود : یزد سرزمین رمزها و رازهاست و تمام دوران های تاریخی را در خود جای داده است که باید از زاویه جدید به ایرانیان و جهانیان معرفی شود .

وی گفت : نباید یزد را با کارخانحات ،فولاد و مجموعه معادن معرفی کرد بلکه باید از طریق ظرفیت های کهن و تمدنی به جهانیان معرفی و برای جذب گردشگر اقدام کرد.

وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی افزود: در صورت برنامه ریزی درست خواهیم دید که یزد یکی از بزرگترین مقاصد گردشگری جهان خواهد شد و ما هم در وزات میراث فرهنگی معتقدیم که مثلت طلایی اصفهان ،شیراز و یزد باید جدی تر گرفته شود و یزد به تنهایی می تواند فقط با ظرفیت گردشگری ، نیازهای اقتصادی خود را تامین کند مشروط به اینکه جذابیت ها به جهانیان معرفی شود

صالحی امیری گفت: ۲۰ همت برای توسعه زیر ساخت ها و ۱۰ درصد از بودجه تبصره ۱۵ برای مشاغل صنایع دستی و بومگردی تخصیص می یابد و در آینده شاهد تحول بزرگ خواهید بود و بسته های تشویقی برای سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشکری تصویب شده که به زودی ابلاغ می شود

وی ضمن تاکید بر توجه به هویت ایران افزود : ما و شما در میراث فرهنگی در جایگاهی هستیم که بقای ما به بقای ایران گره خورده است و ما به ایران اسلامی افتخار می کنیم و ایران حیثیت و امنیت و بقای ما است .

وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی همچنین در این نشست ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: از این تریبون به همه کسانی که قلم ،دوربین،اندیشه و فکر دارند و حلقه واسط بین مردم و ادارت هستند ،کمال تشکر را دارم.

صالحی امیری افزود : خبرنگاران ، جزء خانواده میراث فرهنگی و عضو این خانواده و همراه و همکار ما هستند و همه برای حفظ میراث فرهنگی و هویت ایرانی تلاش می کنیم و رسانه ها صدای ما را به مردم می رسانند و درخواست مردم را به ما منتقل می کنند .