شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیر خطوط انتقال گاز برای پایداری شبکه و خدمات رسانی مطلوب گاز ، جریان گاز بخشی از مشترکان رشتی فردا به مدت ۵ ساعت قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شرکت گاز استان امروز اعلام کرد: به دلیل تعمیر خطوط انتقال گاز برای پایداری شبکه و خدمات رسانی مطلوب به مشترکان ، جریان گاز در سیاه اسطلخ رشت از خیابان شهید حبیبی تا انتهای طراز کوه فردا یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۱۴ قطع خواهد شد.

این شرکت از مشترکان خواست در این مدت از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.