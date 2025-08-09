پخش زنده
شرکت توانیر درباره میزان صادرات برق از ابتدای سال تاکنون به کشورهای دیگر توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یکی از خبرنگاران استان درباره میزان صادرات برق از ایران به کشورهای دیگر از ابتدای سال جاری تاکنون، سوالی را در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کرده بود.
شرکت سهامی مادر تخصصی تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در پاسخ به این سوال اظهار داشت: وضعیت صادرات و واردات برق بر اساس قرادادهای منعقده با کشورهای همسایه به گونهای است که در شرایط وجود ظرفیت مازاد برق، صادرات برق انجام میشود و زمانهایی که نیاز به برق در داخل کشور به ویژه ایام تابستان وجود دارد، واردات برق از برخی کشورهای همسایه صورت میگیرد.
به عبارتی صادرات صرف برق وجود ندارد بلکه تبادل انرژی الکتریکی انجام میپذیرد. این بدین معناست که در راستای تبادل برق حداکثری و پایداری شبکه برق داخلی تلاش میود که امکان تامین برق در ایام مختلف سال میسر شود.
میزان صادرات برق از ابتدای سال جاری تا سوم مرداد ۱۴۰۴ برابر با ۷۵۷ میلیون کیلووات ساعت بوده است. این میزان صادرات برق در مقایسه با میزان تولید ناویژه برق کشور، حدود ۰/۵ درصد بود که عدد بسیار ناچیزی است و نمایانگر اولویت در تامین برق داخلی است.
لازم به ذکر است با توجه به وجود ناترازی انرژی در کشور، در حال حاضر میزان صادرات برق کشور به ویژه در ساعات پیک مصرف با محدودیت و قطع خطوط صادراتی برق همراه است.
در مقابل با هدف عبور موفق از پیک بار، این شرکت تمامی تلاش خود را برای افزایش واردات از کشورهای همسایه بکار بسته، به طوری که میزان واردات برق بیش از ۱/۵ برابر میزان صادرات برق در بازه زمانی فوق الذکر بوده است.