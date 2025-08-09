خدمات رسانی امدادگران هلال‌احمر گیلان به زائران اربعین خدمات رسانی امدادگران هلال‌احمر گیلان به زائران اربعین خدمات رسانی امدادگران هلال‌احمر گیلان به زائران اربعین خدمات رسانی امدادگران هلال‌احمر گیلان به زائران اربعین خدمات رسانی امدادگران هلال‌احمر گیلان به زائران اربعین خدمات رسانی امدادگران هلال‌احمر گیلان به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی سلیمی با اشاره به خدمات ارائه‌شده به زائران اربعین حسینی در درمانگاه این جمعیت در نجف اشرف، گفت: از ابتدای ماه صفر، ۴ مرداد تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۲۲ هزار و ۸۶۳ خدمت درمانی و امدادی به زائران ارائه شد.

وی با بیان اینکه پزشکان در این مدت ۸ هزار و ۹۲۹ نفر را در درمانگاه جمعیت هلال احمر در نجف اشرف معاینه کردند افزود: معاینات این افراد شامل: ۴ هزار و ۱۱۱ مورد مراجعه بدون نسخه پزشک، ۳ هزار و ۴۴۹ مورد تزریقات، هزار و ۶۴۸ مورد کنترل فشار خون، ۳۶۲ مورد کنترل قند خون و ۴۳ مورد انجام نوار قلب بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان گفت: تیم‌های درمانی همچنین ۶۸۶ مورد سرم‌تراپی، ۳۴۰ مورد پانسمان، ۱۹ مورد اکسیژن‌تراپی، سه مورد بخیه و هزار و ۲۳۶ مورد رسیدگی به گرمازدگی را انجام داده‌اند که نقش مهمی در حفظ سلامت زائران دارد.

هادی سلیمی افزود: در این مدت ۱۷ زائر که حال نامساعدی داشتند، به مراکز درمانی منتقل شدند تا خدمات پیشرفته‌تری دریافت کنند.