مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان از ارائه بیش از ۲۲ هزار خدمت درمانی، امدادی و حمایتی به زائران اربعین حسینی در درمانگاه این جمعیت در نجف اشرف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی سلیمی با اشاره به خدمات ارائهشده به زائران اربعین حسینی در درمانگاه این جمعیت در نجف اشرف، گفت: از ابتدای ماه صفر، ۴ مرداد تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۲۲ هزار و ۸۶۳ خدمت درمانی و امدادی به زائران ارائه شد.
وی با بیان اینکه پزشکان در این مدت ۸ هزار و ۹۲۹ نفر را در درمانگاه جمعیت هلال احمر در نجف اشرف معاینه کردند افزود: معاینات این افراد شامل: ۴ هزار و ۱۱۱ مورد مراجعه بدون نسخه پزشک، ۳ هزار و ۴۴۹ مورد تزریقات، هزار و ۶۴۸ مورد کنترل فشار خون، ۳۶۲ مورد کنترل قند خون و ۴۳ مورد انجام نوار قلب بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان گفت: تیمهای درمانی همچنین ۶۸۶ مورد سرمتراپی، ۳۴۰ مورد پانسمان، ۱۹ مورد اکسیژنتراپی، سه مورد بخیه و هزار و ۲۳۶ مورد رسیدگی به گرمازدگی را انجام دادهاند که نقش مهمی در حفظ سلامت زائران دارد.
هادی سلیمی افزود: در این مدت ۱۷ زائر که حال نامساعدی داشتند، به مراکز درمانی منتقل شدند تا خدمات پیشرفتهتری دریافت کنند.