آمادگی قرارگاه رسانهای خراسان جنوبی برای پوشش راهپیمایی اربعین
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی از آمادگی قرارگاه رسانهای استان برای پوشش راهپیمایی عظیم اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل صدا و سیمای استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما با اشاره به اینکه امسال برای سومین سال متوالی قرارگاه رسانهای استان در کاظمین مستقر شده است گفت: با تلاش شبانه روزی کارکنان حوزههای تولید و فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی و همکاری حوزه هنری و همچنین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان، عملیات ارتباط و ارسال آزمایشی تصاویر قرارگاه رسانهای مستقر در موکب آل یاسین کاظمین با مرکز خراسان جنوبی انجام و تحویل شد.
آینه دار افزود: این تیم رسانهای در کاظمین مستقر شده تا با تولید گزارشهای خبری، ارتباطهای زنده و برنامههای مختلف گوشههایی از شکوه حضور عاشقان سیدالشهدا (ع) در مسیر پیادهروی اربعین را برای مخاطبان به نمایش بگذارند و حال و هوای معنوی زائران را منتقل کنند.
وی گفت: امسال نیز عشق وارادت میلیونها عاشق اهل بیت (ع) واقدامات و فعالیت مواکب استان خراسان جنوبی به تصویر کشیده خواهد شد.