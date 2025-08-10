شرکت گاز چهارمحال و بختیاری در سه‌ماهه نخست سال، بیش از ۳۲ کیلومتر لوله و اتصالات را بازرسی و کنترل کیفی کرد.

کنترل کیفی و بازرسی بیش از ۳۲ کیلومتر لوله و اتصالات در شرکت گاز چهارمحال و بختیاری

کنترل کیفی و بازرسی بیش از ۳۲ کیلومتر لوله و اتصالات در شرکت گاز چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت گاز استان، از اجرای گسترده اقدامات نظارتی و کیفی در پروژه‌های گازرسانی در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: تمامی تجهیزات مصرفی از جمله لوله‌ها، اتصالات و کنتور‌ها به‌دقت تحت بازرسی و کنترل کیفی قرار گرفتند تا بالاترین سطح ایمنی و استاندارد رعایت شود.

سلیمیان افزود: در این مدت، بیش از ۲۰۰ کنتور جدید و تعمیری مورد آزمون قرار گرفت و عملکرد دقیق آنها تأیید شد. همچنین، ۶۰ طرح در حال اجرا تحت پایش مستمر بوده و برای ارتقای توان تخصصی نیرو‌های اجرایی، ۲۰ کارت صلاحیت جوشکاری پلی‌اتیلن و فولادی صادر شده است.

سلیمیان با اشاره به اهمیت پایداری شبکه، از بازرسی بیش از ۲۰۰ ایستگاه تقلیل فشار گاز در سطح استان خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات نقش مهمی در تضمین توزیع ایمن، پایدار و بی‌وقفه گاز طبیعی دارند و در راستای تعهد شرکت به حفظ کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشترکان انجام شده‌اند.