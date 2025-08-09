پخش زنده
فرماندار جاجرم گفت: دراین شهرستان فضاها و فرصتهای سرمایهگذاری متعددی وجود دارد و مابرای معرفی این ف صتها و رشد و توسعه آن به ظرفیت رسانهها نیاز داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد ایزدی در بازدید از خبرگزاری صداوسیما و سیما به مناسبت روز خبرنگار ضمن خدا قوت به عوامل خبر گفت: ما برای رشد و توسعه شهرستان باید خودمان را در معرض مطالبه گری قرار دهیم و این خبرنگاران هستند که میتواند با مطالبه خواستههای بحق مردم موجب رشد و ترقی شهرستان شوند.
وی کمبود منابع آبی و تامین زمین برای صنایع را چالش اصلی پیش روی سرمایه گذاری دانست و از تصویب احداث ناحیه صنعتی سنخواست خبر داد.
ایزدی گفت: با ایجاد این ناحیه صنعتی و شهرک صنعتی جاجرم بستر فعالیت اقتصادی در این منطقه آغاز خواهد شد.
وی همچنین در ادامه با اشاره اجرای طرح مسکن ملی هم اضافه کرد: ۱۵۰ هکتار زمین برای اجرای طرح ملی مسکن و جوانی جمعیت به محدوده شهر جاجرم افزوده شد، که با انجام آن گام موثر برای حل مشکل تامین زمین و واگذاری به متقاضیان برداشته شد.
فرماندار جاجرم افزود: اجرای نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات تعهد شده است که با اجرای آن مشکل ناترازی انرژی حل خواهد شد.
همچنین سید میکائیل محمدی، نائب رئیس و سخنگوی خانه احزاب خراسان شمالی برای خداقوت به خبرنگاران و عوامل خبر در خبرگزاری صدا وسیما خراسان شمالی حضور یافت