کشاورزان ایجرودی در حال حاضر مشغول برداشت محصول و تحویل آن به سیلوهای استان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اهمزمان با فصل برداشت محصولات کشاورزی، بیش از 8 هزار گندمکار در شهرستان ایجرود، خوشه‌های طلایی گندم را از مزارع خود برداشت کرده و به سیلوهای سراسر استان تحویل می‌دهند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: تاکنون ۵۸ هزار و ۵۷۳ محموله گندم از ۱۸ هزار و ۲۹ گندمکار خریداری و در سلیو‌های ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامه‌ریزی در تامین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.