به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دبیر کمیته اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: روز شنبه ۱۸ مرداد، چهار حادثه رانندگی برای زائران اربعین در محور‌های مواصلاتی استان خوزستان شامل محور آبادان – بندر ماهشهر، محور خرمشهر – شلمچه و محدوده بندر شادگان رخ داد.

دکتر یاسین افراد افزود: این حوادث که شامل دو مورد واژگونی و دو مورد انحراف خودرو بود، در مجموع ۱۴ مصدوم و ۳ جان‌باخته بر جای گذاشت که تمامی مصدومان به بیمارستان‌های ولیعصر (عج) خرمشهر و معرفی‌زاده شهرستان شادگان اعزام شدند.

او، با ابراز تأسف از وقوع این سوانح، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان را از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات عنوان کرد و افزود: از زائران درخواست می‌کنیم پس از پایان زیارت و رسیدن به مرز شلمچه، پیش از ادامه مسیر، زمانی را برای استراحت اختصاص دهند تا با هوشیاری کامل سفر خود را ادامه دهند.