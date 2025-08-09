در مراسمی تفاهم نامه همکاری آموزشی و برنامه سازی مشترک بین معاونت معیشت و خانواده مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و صداوسیمای استان قم امضاء شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل صداوسیمای استان در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه این تفاهم نامه گام نخست برای حرکتی پیشرو و کارآمد به سمت مهارت آموزی خانواده طلاب است گفت: در روش آموزشی باشگاه خبرنگاران جوان، هدف از آموزش صرفا آموزش نیست بلکه تربیت افرادی کارآمد و توانمند در عرصه تولید محتوای رسانه‌ای است.

احمد پهلوانیان با بیان اینکه خروجی دوره‌های آموزشی باشگاه خبرنگاران جوان باید افرادی ماهر و متخصص باشند تا بتوانند در تولید محتوا به رسانه‌های ملی و استانی کمک کنند گفت: خانواده‌های طلاب که تربیت شدگان مکتب امام صادق (ع) و انقلاب اسلامی هستند با کسب مهارت‌های رسانه‌ای می‌توانند در ترویج و تبلیغ معارف دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی مفید و موثر باشند.

وی افزود: برای تولید محتوا مفید و موثر باید ضمن توجه به ذائقه مخاطبان از همه قالب‌های تولید محتوا از فیلم کوتاه تا انیمیشن و همچنین هوش مصنوعی استفاده کنیم.

معاون معیشت و خانواده مرکزخدمات حوزه‌های علمیه در این مراسم با تبریک روز خبرنگار و با اشاره به اینکه کسب مهارت‌های رسانه‌ای برای خانواده طلاب یک ضرورت است گفت: نگاه ما به این تفاهم نامه این است که مهارت آموزان پس پایان دوره آموزشی در باشگاه خبرنگاران جوان یک فعال رسانه‌ای حرفه‌ای و توانمند باشند.

حجت الاسلام حسین جعفریانی با تاکید بر پرهیز از کار‌های نمایشی در ارائه خدمات آموزشی به خانواده‌های طلاب گفت: مهارتی که به خانواده طلاب آموزش داده می‌شود باید بتوانی با آن نیاز جامعه را رفع کنیم و در واقع باید مهارت آموختگان برای انقلاب اسلامی مفید باشند.

وی افزود: در بحث تولید محتوا و برنامه سازی تلویزیونی موضوع جمعیت بسیار مهم است و ما آمادگی داریم در این زمینه همکاری‌های جدی با صداوسیما داشته باشیم.

براساس این تفاهم نامه خانواده‌های طلاب حوزه‌های علمیه می‌توانند از دوره‌های آموزشی باشگاه خبرنگاران جوان استان قم با شرایط ویژه استفاده کنند و همچنین مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نیز از شرکت کنندگان در این دوره‌ها حمایت‌های ویژه‌ای خواهد کرد.