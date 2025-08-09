سخنگوی دولت، گفت: خبرنگاران، پیام‌آوران بیداری، روشنگری و رکن چهارم دموکراسی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فاطمه مهاجرانی در آیین گرامیداشت روز خبرنگار با تبریک این روز به اصحاب رسانه، خبرنگاران را به‌عنوان پیام‌آوران بیداری، روشنگری و رکن چهارم دموکراسی دانست و بر ضرورت تقویت جایگاه رسانه در مسیر توسعه پایدار و حکمرانی خوب تأکید کرد.

سخنگوی دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه و درگذشتگان این عرصه، حضور خود در کیش را پاسداشت ارزش‌های خبرنگاری دانست و گفت: دیدار با عزیزانی که پیام‌آوران آگاهی هستند، همواره موجب افتخار و خرسندی است.