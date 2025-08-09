کمتر از پنج روز به اربعین حسینی مانده است، ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد زائران اربعین حسینی باید گذرنامه خود را در داخل کشور تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ با آغاز موج سفر به کربلا هرکس به طریقی در مسیر عاشقی برای خدمت به زائران ابا عبدالله الحسین قدم برمی دارد.

راهداری وحمل و نقل جاده‌ای اعلام کرده اتوبوس‌ها درپایانه‌های مرزی آماده جابجایی زائران هستند.

خدمات درمانی و رفاهی هم در داخل شهر کربلا در موکب‌های سلامت به آنان ارائه می‌شود.

ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد خدمات گذرنامه زیارتی اعم از صدور ویا تمدید در گذرگاه‌های مرزی ارائه نمی‌شود و زائران اربعین حسینی باید گذرنامه خود را در داخل کشور تهیه کنند.