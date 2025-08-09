به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سردار آزمون فصل بسیار خوبی را در لیگ امارات پشت سر گذاشت. او در نخستین فصل حضورش در لیگ امارات توانست یازده گل به ثمر برساند و هفت پاس گل بدهد تا بیشترین نقش را در قهرمانی شباب الاهلی داشته باشد.

آزمون در بین سه نامزد نهایی کسب عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ امارات قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مهدی قایدی و کایو بیشترین رای را به دست آورد و در نهایت توپ طلای لیگ امارات را دریافت کرد.

مهاجم تیم ملی ایران فصل بعد هم با شباب الاهلی در لیگ امارات به میدان می‌رود و سعید عزت‌اللهی و غندی‌پور را هم در کنار خود خواهد داشت.