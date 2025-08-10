بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع چهارمحال و بختیاری برای جمع‌آوری آثار و اسناد دفاع مقدس ۱۲ روزه از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، در نظر دارد با هدف ثبت حماسه استقامت و پایداری ملت غیور ایران و آثار آن در شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی و جلوگیری از نابودی و تحریف و فراموشی میراث گرانبهای خون پاک و مطهر فرماندهان، دانشمندان و شهدای عزیز میهن اسلامی در تهاجم وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونی نسبت به جمع‌آوری آثار و اسناد دفاع مقدس ۱۲ روزه از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت به‌عمل می‌آورد.

در راستای ثبت اقتدار و حماسه بی‌بدیل دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌شود تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defadocs.ir، بخش اهداء سند، ارسال کنند.