به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی مقدم زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه استان آذربایجان شرقی گفت:پس از انجام ارزیابی عملکرد سه ماهه نخست امسال با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، منطقه آزاد ارس توانست در ارزیابی کلی شامل بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری، اقتصادی، عمرانی و سایر حوزه‌ها رتبه نخست را در میان مناطق آزاد کشور کسب کند.

وی افزود: منطقه آزاد ارس که از قطب‌های گردشگری شمال غرب کشور محسوب می‌شود توانست در طرح بهار امسال با ورود بیش از سه میلیون گردشگر به منطقه رتبه نخست جذب گردشگر بین مناطق آزاد کشور را نیز به دست آورد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس اظهار کرد: این موفقیت‌ها حاصل تلاش‌های مستمر مجموعه کارکنان، همکاران و فعالان منطقه بوده و ابراز امیدواری کرد این روند در ادامه سال نیز تداوم یابد.

گفتنی است این نشست با طرح پرسش‌ها و تبادل نظر میان خبرنگاران و مدیران سازمان به فضایی صمیمی و تعاملی ختم شد.