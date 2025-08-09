به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نوراله مصطفی‌نژاد اظهار کرد: از ۸۰ هزار رأس دام سبک عشایر شهرستان بروجرد امسال ۱۲۰ تُن پشم تولید شده که با توجه به فعالیت کارگاه‌های نمدمالی در سطح شهرستان این میزان پشم در این کارگاه‌ها حلاجی و به نمد تبدیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این محصول در بازار هدف به فروش می‌رسد و البته درصد بالای از تولید در فروشگاه‌های عشایری و روستا بازار که در سطح شهرستان ایجاد شده به فروش می‌رسد.

رئیس اداره امور عشایر بروجرد اضافه کرد: با توجه به چرخه تولید و فعالیت ۴ کارگاه فعال تولیدی نمد و مرغوب بودن پشم دام سبک عشایر بروجرد و ییلاقی بودن مراتع این شهرستان در فصل بهار عشایر شهرستان پشم چینی دام را انجام می‌دهند.

مصطفی‌نژاد بیان کرد: صنعت فرش در این شهرستان از رونق بالایی برخوردار بوده و نخ‌های پشمی یکی از نیازهای اساسی این صنعت است که می‌توان با ایجاد زیرساخت‌های فرآوری صنعتی، آن را تبدیل به مزیت کرد.

وی ادامه داد: از دیرباز در شهرستان بروجرد این حرفه از صنایع دستی و جزء مشاغل پایدار در استان و شهرستان بروجرد بوده است.