نایب قهرمانی ایران در کشتی فرنگی بین المللی رومانی

تیم ایران با کسب ۳ نشان طلا، ۳ نقره و یک برنز و کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود در رقابت‌های کشتی فرنگی ایون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون رومانی پایان داد.