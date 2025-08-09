پخش زنده
تیم ایران با کسب ۳ نشان طلا، ۳ نقره و یک برنز و کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود در رقابتهای کشتی فرنگی ایون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون رومانی پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای بین المللی ایون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون روزهای ۱۷ و ۱۸ مردادماه در شهر بخارست رومانی برگزار شد.
نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور (مدال طلا)
۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی (مدال طلا)
۹۷ کیلوگرم: امیررضا اکبری (مدال طلا)
۶۷ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی (مدال نقره)
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان (مدال نقره)
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی (مدال نقره)
۷۷ کیلوگرم: ابوالفضل عسگری (مدال برنز)
در رده بندی تیمی نیز ایران در جایگاه دوم ایستاد.