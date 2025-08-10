فرمانده انتظامی شهرستان گرمه از وقوع سانحه رانندگی در محور گلستان – چمن بید خبر داد که بر اثر آن، ۵ سرنشین یک خودروی سواری مجروح شدند که حال ۲ نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ محمدرضا قائمی نژاد گفت: بررسی‌ها نشان داد راننده خودرو به علت بی‌احتیاطی ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی، کنترل وسیله نقلیه را از دست داده و خودرو پس از انحراف از مسیر، واژگون شده است.

وی افزود: در این سانحه، هر پنج سرنشین خودرو مجروح شدند که ۲ نفر از آنها به علت شدت جراحات در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.