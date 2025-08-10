تلاش کشاورزان استان و حمایت‌های فنی و تسهیلاتی، رشد ۲۰ درصدی سطح زیر کشت محصولات علوفه‌ای در خراسان جنوبی را رقم زد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اسفندیاری با اشاره به اینکه سطح زیر کشت ذرت علوفه ای تا پایان تیر به ۶۱۶ هکتار رسیده که در مقایسه با ۴۸۱ هکتار مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۸ درصدی داشته است افزود: پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان فصل کشت به ۹۲۰ هکتار برسد.

وی افزود: با ثبت هزار و ۱۸۶هکتار سطح زیر کشت چغندر علوفه ای تا پایان تیر و مقایسه با هزار و ۲۹ هکتار در سال قبل، شاهد رشد بیش از ۱۵ درصدی هستیم



رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: سطح نهایی کشت در پایان فصل امسال هزار و ۳۵۰ هکتار پیش‌بینی می‌شود.

اسفندیاری افزود: سطح زیر کشت سورگوم علوفه ای نیز با ۲ هزار و ۶۳۵ هکتار در تیرماه امسال ، نسبت به ۲ هزار و ۱۷۰ هکتار مدت مشابه پارسال، رشد بیش از ۲۱ درصدی داشته است که انتظار می‌رود این رقم به ۳ هزار هکتار در پایان فصل برسد.

وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت ارزن علوفه‌ای با ۸۷.۵ هکتار در تیر نسبت به ۷۷ هکتار سال گذشته، بیش از ۱۳ درصد رشد داشته گفت: پیش‌بینی می‌شود این محصول به ۱۰۰ هکتار افزایش یابد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: ارزن دانه‌ای نیز با رشد ۲۱ درصدی از هزار و ۲۳۲ هکتار در سال گذشته به هزار و ۴۹۲ هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل به ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار برسد.

اسفندیاری گفت: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در راستای ارتقای بهره‌وری، توسعه کشت جایگزین، افزایش روش‌های نوین آبیاری در راستای بهره‌وری آب باتوجه به بحران آب در استان، کشت قراردادی برخی از محصولات استرتژیک بویژه علوفه و تامین نهاده‌های یارانه‌ای و توسعه کشاورزی حفاظتی و حمایت از تولیدکنندگان، نقش مهمی در دستیابی به این دستاورد‌ها داشته و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.