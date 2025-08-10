شهروند خبرنگار ما با ارسال فیلمی از وضعیت نامناسب خیابان‌کشی و آب مسکن ملی فاز ۲ روستای ناصرآباد شهرستان کنارک گلایه کرد.

️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طرح نهضت ملی مسکن که چهار سال پیش با وعده خانه دار شدن میلیون‌ها ایرانی آغاز به کار کرد، امروز به یکی از بزرگترین چالش‌های متقاضیان مسکن تبدیل شده است. این در حالی است که برخی از متقاضیان مسکن ملی در کنارک استان سیستان و بلوچستان از کامل نبودن بحث زیرساختی این طرح گلایه‌مندند.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

باسلام و عرض ادب. باوجود گذشت تقریبا نزدیک ۶ سال از تحویل زمین‌های فاز ۲ روستای ناصرآباد شهرستان کنارک از طریق بنیادمسکن و ساخت تقریبا ۵۰ واحد مسکونی و اسکان خانوارها.. درخصوص لوله کشی وآسفالت سازی معابر هیچ اقدامی متاسفانه انجام نگرفته است. ️قیمت یه تانکر آب یک میلیون تومن هست تردد با وسیله نقلیه شخصی به سختی انجام میگیرد وحتی راه ورودی بازگشایی نشده است.

️مسئولان محترم بنیادمسکن شهرستان و استان لطفا در این خصوص چاره‌ای بیاندیشد. بنده ۴سال قبل منزل مسکونی خودم را در همین فاز و ۲ ناصرآباد تکمیل کردم ولی بدلیل نداشتن آب و معبر جهت تردد با خودرو اجباراً درشهرستان کنارک خانه اجاره نموده‌ام و ماهی ۹میلیون اجاره پرداخت میکنم. به امیدپیگیری مسئولان مربوطه ارسالی ازکنارک