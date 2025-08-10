پخش زنده
رطوبت هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر به ۷۷ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با استقرار جریانات جنوبی تا روز سه شنبه، افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق درسواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخشهایی از مناطق شمالی تداوم خواهد داشت.
محمد سبزه زاری افزود: در این مدت با توجه به ضرایب بالای ناپایداری و انباشت رطوبت در منطقه رشد ابر و رعد و برق، رگبارهای پراکنده و تندبادهای لحظهای بویژه در ارتفاعات استان و وقوع گرد و خاکهای همرفتی در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی دور از انتظار نیست.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۴۶ درجه و کمترین دما ۳۲ درجه سانتیگراد بوده است.
دمای کنونی هوا ۳۳ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز ۷۷ درصد گزارش شده است.