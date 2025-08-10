پخش زنده
رئیس هیئت گذرگاههای مرزی عراق از گذرگاه زرباطیه (مهران) بازدید و بر روند تسهیل ورود و خروج زائران اربعین امام حسین (علیهالسلام) نظارت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، بر اساس آمار رسمی هیئت گذرگاه هاى عراق، تاکنون حدود ۳ میلیون زائر از طریق گذرگاههای مرزی وارد عراق و نزدیک به ۱ میلیون نفر از کشور خارج شدهاند.
در این میان، گذرگاه زرباطیه (مهران) نقش محوری در جابهجایی زائران داشته و بیشترین حجم ورود را به خود اختصاص داده است؛ بهطوریکه از آغاز زیارت تاکنون حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از این مرز وارد و نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از آن خارج شدهاند. این رقم معادل حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد کل آمار زائران است.
بنا بر اعلام هیئت گذرگاه هاى عراق؛ هماکنون گذرگاههای مرزی شاهد موج بازگشت گسترده زائران هستند و برای مدیریت این روند، دولت عراق طرحهای ویژهای تدوین کرده است.