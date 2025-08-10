پخش زنده
پلیس انگلیس در ادامه سرکوب مخالفان رژیم اسرائیل و حامیان گروه اقدام برای فلسطین در جریان تظاهرات امروز دست کم ۳۷۲ نفر از آنان را که به شکل کاملا مسالمت آمیز به نسل کشی فلسطیینان اعتراض و از اقدام برای فلسطین حمایت کردند، در میان فریادهای شرم بر پلیس و دولت بازداشت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، این بزرگترین شمار افراد بازداشتی در یک تظاهرات در دهههای اخیر توصیف شده است. شماری از دستگیر شدگان نوشتههایی در دست داشتند که نسل کشی فلسطینیان را محکوم میکرد و از دولتهای غربی از جمله دولت انگلیس میخواست به حمایت از نسل کشی فلسطینیان پایان دهند.
شمار زیادی از دستگیر شدگان زنان و مردان سالخورده و نیز معلولانند که خواستار لغو مصوبه دولت در تروریستی خواندن یک سازمان هوادار حقوق فلسطینیان شدهاند. از جمله دستگیر شدگان یک نابینای ویلچر نشین و یک نوجوان است.
پلیس میگوید: دولت گروه اقدام برای فلسطین را تروریستی اعلام کرده است و هر گونه حمایت از این گروه حمایت از تروریست محسوب می شود و افرادی که مبادرت به این کار کنند بازداشت و مجازات خواهند شد.
پلیس انگلیس گفت: افراد بازداشت شده در حال نمایش پلاکاردهایی مبنی بر حمایت از گروه اقدام برای فلسطین بودند.
وزیر کشور انگلیس، از پلیس به خاطر برخورد و دستگیری این افراد قدردانی کرد.
ایوت کوپر گفته: این افراد با اقداماتشان از مرز جرم عبور کردند. مقامات انگلیس میگویند: امنیت ملی و امنیت عمومی انگلیس باید همیشه اولویت اصلی ما باشد.
گروه فلسطین اکشن یا اقدام برای فلسطین معتقد است: تظاهرات نزدیک به دو ساله نشان داده که نمیتواند برای توقف نسل کشی فلسطینیان موثر باشد بنابراین باید به اقدام عملی دست زد و جلوی ارسال بمب و جنگ افزار برای کشتار فلسطینیان را گرفت.
فعالان مدنی در انگلیس میگویند: انبوه دستگیر شدگان نشان میدهد چقدر دولت از خواست ملت فاصله گرفته است و افراد را به جرم داشتن پلاکارد یا نوشتهای که توقف نسل کشی فلسطینیان را خواستاراست دستگیر و مجازات میکند.
دولت انگلیس گروه «اقدام برای فلسطین» را ۱۴ تیر ماه امسال غیرقانونی و هر گونه حمایت از این سازمان را جرم جنایی اعلام کرده که مجازات آن تا ۱۴ سال زندان است.
سخنگوی گروه «اقدام برای فلسطین» میگوید: این گروه و افرادی که نوشتههایی در حمایت از این گروه در دست داشتند، هیچ خطری برای عموم مردم نداشتند و حضور آنان کاملا مسالمت آمیز بود. برخی از افرادی که دستگیر شدند نوشته «من مخالف نسل کشیام و از اقدام برای فلسطین حمایت میکنم» در دست داشتند.
سخنگوی این گروه افزود: آنان به طور مسالمتآمیز اعتراض میکردند و تعدادی از مردم به طور هدفمند زیر مجسمههای مهاتما گاندی و میلیسنت فاوست، مدافع حقوق زنان، نشسته بودند.
از جمله بهانههای تروریستی اعلام کردن این گروه از جانب دولت انگلیس این بود که چندی پیش شماری از اعضای این گروه بر روی دو هواپیمای نظامی در اعتراض به کمکهای نظامی حکومت انگلیس به نسل کشی فلسطینیان رنگ قرمز پاشیدند. دولت انگلیس ادعا کرده این اقدام آنان هفت میلیون پوند خسارت وارد کرده است.