\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0646\u0648\u0631\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0634\u0634 \u062f\u0647\u0647 \u00a0\u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0628\u06cc \u00a0\u0648 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f.\n